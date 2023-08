Iszonyatosan erősen nyitott a mozikban a Barbie-film, az első szombaton-vasárnapon 162 millió dollárt hozott a mozikban, egy hét alatt 356 millió dolláros bevételt termelt a forgalmazó Warner Bros. Discovery közlése szerint. Ennyit hozott július 24-ig, de azóta is szorgosan termeli a pénzt, milliók ülnek be a mozikba megnézni.

Nem túlzás, Barbie-mánia van, de vannak, akik már régóta arra vágyakoznak, hogy új nézzenek ki, mint egy Barbie-baba, és erre nem is sajnálták a pénzt. Különféle plasztikai műtétekkel, extrém beavatkozásokkal torzították úgy el a testüket, hogy megfeleljenek a vélt szépségideálnak. Annyira túlzásba vitték az átalakító műtéteket, hogy sokan már csak szörnyülködve nézik őket, noha ők maguk nyilván szépnek találják a végeredményt. (Részben erről is szól a Kés/Alatt című sorozat, amely 2003 és 2010 között volt adásban, és sok olyan dolog, amely abban fikció, elképzelt helyzet volt, mára meg is valósult.)

A Botched egy amerikai valóságshow, amelynek premierje 2014. június 24-én volt az E! kábelcsatornán. Terry Dubrow és Paul Nassif plasztikai sebészeket követi, akik "extrém, félresikerült plasztikai műtéteket próbálnak helyrehozni." Ebben a realityben bukkant fel az ausztrál valóságshow-sztár Tara Jayne, aki az évek során közel negyedmillió amerikai dollárt költött alakjának és arcvonásainak átalakítására, és most "emberi Barbie-babának" nevezte magát.

