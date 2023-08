Mint arról korábban mi is beszámoltunk, alig egy év után szakított az egykori pornós, Aleska Diamond, azaz Sáfrány Emese és új párja, TNT Inti, azaz Zuber Krisztián. A páros próbálta privát módon kezelni a magánéletét, a szakítás hírét is csak később erősítették meg. A zenészre hamarosan újból rátalált a szerelem, ismét egy ismert nő mellett kötött ki, de úgy tűnik, hogy már ez a kapcsolata is zátonyra futott.