Michiganben született és nevelkedett, majd 1978-ban - 35 dollárral a zsebében - New Yorkba költözött, hogy táncosként legyen ismert. Végül popsztár lett, a legnagyobbak egyike, a hírveréshez pedig soha nem jelentett neki problémát, hogy meztelenkedjen egyet vagy provokatív klipet készítsen. 40 éve jelent meg a popkirálynő első nagylemeze.

Madonna a napokban majdnem meghalt, kritikus állapotban szállították kórházba, napokig benn is tartották az intenzív osztályon. Miután hazaengedték, jó darabig nem is posztolt semmit a közösségi médiában, de végül mégis jelentkezett - első albumának 40. évfordulójáról mindenképp meg akart emlékezni. De ki ez az apró nő, aki kitörölhetetlen nyomot hagyott a világ popzenéjében, aki Guinnes-világrekordot tart, mint a legtöbb nagylemezt - bő 300 milliót - eladó énekesnő?

1958-ban született Michiganben, de karriert akart; 1978-ban New Yorkba költözött, eleinte táncosként igyekezett betörni a show-bizniszbe. 1982 a következő fontos dátum, ekkor írta alá első lemezszerződését, 1983-ban pedig kijött a Madonna című lemez. Ez is népszerű lett, de egy évre rá robbantott, akkor jelent meg a Like a Virgin album, két évre rá pedig a True Blue – ekkor már megkérdőjelezhetetlenül ott volt a legismertebb, leghallgatottabb női sztárok között.

1987-ben a mozikba került a Ki ez a lány? című vígjáték, Madonna volt a főszereplő, de előtte már ott volt a Kétségbeesve keresem Susant, és később sem állt le a filmezéssel: sokan emlékeznek rá Evita szerepében, az emlékezetes musicalben, amely Andy Vajna produceri munkája mellett készült el. Madonna vallásos képeket használt a Like a Prayer (1989) című albumán és a klipekben: a lemezt sokan dicsérték, de sértette az egyház és a vallásos emberek érzelmeit.

