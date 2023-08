Hamarosan világra jöhet Vasvári Vivien harmadik gyereke, és nagyon izgatott emiatt. A kisfiú nevét egyelőre nem árulták el férjével, de elmondása szerint egy nagyon különleges nevet választottak számára.

A hamarosan háromgyerekes anyuka most második gyerekével, Edwarddal osztott meg aranyos anya-fia fotókat, melyeken már látni, hogy hatalmas a terhes hasa, így elárulta, hogy a kilencedik hónapban van, de számít arra is, hogy hamarabb indul be nála a szülés.