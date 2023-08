Az utóbbi időben egyre több visszaélésről hallani a hazai sztárvilágban, a csalók egyre hajmeresztőbb ötletekkel állnak elő, és van, hogy az áldozat hosszú idők utáns szerez csak tudomást arról, hogy ellopták a személyazonosságát vagy a nevében csaltak ki pénzt az emberekből. Most a TV2 sztárja, Somhegyi Krisztián került kellemetlen helyzetbe, akár kapcsolata is rámehetett volna a csalásra.

Egyre több hazai sztár panaszkodik arra, hogy visszaélnek a nevével. A visszaélések módja igen változatos, a Bódi család nevében általában pénzt csalnak ki a gyanútlan rajongókból, akik bedőlnek a csalásnak, majd rájönnek, hogy átverték őket, aztán a zenészektől követelik vissza a pénzüket. Bódi Margó nyilatkozott korábban, hogy nagyon elkeserítő ezekről tudomást szerezni, ugyanis jó hírnevüket rombolja és nagyon nehéz elmagyarázni a károsultaknak, hogy nem ők csalták ki a pénzüket.

De Gáspár Evelin, Ábel Anita is panaszkodott az elmúlt időben arra, hogy képeikkel és nevükkel visszaélve próbáltak népszerűsíteni olyan termékeket, amelyekről korábban nem is hallottak és csak véletlenül futottak bele a hazug hirdetésekbe.

Most Somhegyi Krisztián, volt exatlonista, a Dancing with the Stars legutóbbi évadának harmadik helyezettje is hasonló helyzetbe került, de az ő fotóit nem hirdetéshez, hanem társkereséshez használták fel. Somhegyi teljesen ledöbbent, amikor megtudta, hogy ellopták fotóit és feltöltötték az egyik legismertebb társkereső oldalra, hiszen már egy éve kiegyensúlyozott párkapcsolatban él Viczián Viktóriával és nagyon jól megvannak.

A TV2 sztárjának fotóit egy 21 éves, Bence nevű férfinek beállított álprofilra töltötték fel, szerencse, hogy Somhegyi barátnője nem dőlt be a csalásnak és nem lett ebből különösebb problémájuk, sőt, inkább humorral kezelte a szürreális helyzetet és ő maga is megosztotta a csaló profilját, melyen arra biztatja a követőit, hogy bátran válasszák a "hasonmását" - szúrta ki a Bors.