Szomorúan jelentkezett be a közösségi oldalán G.w.M egykori élettársa, Nagy Melanie, aki új vállalkozását építi teljes erőbedobással. Mivel egyedülálló édesanyaként neveli a rapperrel közös gyerekeiket, ezért fontos számára, hogy biztos állása és bevétele legyen. Most is egy sűrű munkanapja után adott hírt magáról, és egy olyan történetet mesélt, ami nagyon felzaklatta őt, a rendőrségtől kér segítséget.