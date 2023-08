Csuti volt barátnője, Gina az üzletemberrel való szakítása óta eltűnt a nyilvánosság szeme elől, pedig az üzletember követői is teljesen odavoltak a lány szépségétől. Szabó András Csuti és a fiatal nő feltehetőleg Szorcsik Viki miatt szakítottak, akivel a férfi a Farm VIP forgatása alatt jött össze. Gina most váratlan helyen bukkant fel, ugyanis Bódi Sylvi családjával nyaral, az is kiderült, hogy miért.