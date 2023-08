A Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra tavaly év elején ismerte el, hogy Meggyes Dáviddal alkot egy párt. Azóta is nagyon boldogok együtt és rengeteg közös programot szerveznek, amiről gyakran mutatnak fotót a követőiknek is.

Legutóbb egy strandról jelentkeztek be együtt, ekkor nem is gondolták volna, hogy elszabadulnak az indulatok egy közös fotó miatt a közösségi oldalaikon. Az egyik követőjük ugyanis egy olyan megjegyzést tett Stana külsejére, amit Meggyes Dávid sem tudott szó nélkül hagyni.

Ha nem lenne rajtad a napszemüveg... akkor tisztára úgy nézel ki mint Horvát Gréta

- írta a kommentelő, aki ezzel kivívta a pár haragját.

„Én meg, mint Tom Cruise fiatalon. Te ostoba hülye" - írta Meggyes Dávid, akinek valószínűleg nagyon sértő volt ez a hasonlat, hogy a volt feleségéhez hasonlították mostani párját.