Molnár Gusztáv élete romokban hevert, amikor úgy döntött, hogy újra megpróbálja az elvonót, melyet barátai fizettek neki és csak annyit kértek tőle cserébe, hogy csinálja végig. Időközben elhagyta a felesége, el is váltak, családja és barátai is elfordultak tőle. Bántalmazott kisfiát sem láthatta nagyon hosszú időn keresztül, most próbálja helyrehozni azt, amit elrontott. Kilenc hónapja nem lehetett hallani az alkoholista színészről, most ő maga üzent a hivatalos közösségi oldalán keresztül.