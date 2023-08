Shane Tusup még soha nem érzett olyan szerelmet, mint amit Nagy Viktória Zoé oldalán megtapasztalt - írta a lap. Sok dologban hasonlítanak, és a közös érdeklődési kör, valamint értékrendszer mind erősebbé teszi kettejük kötelékét. Nemrégiben például Erdélyben jártak Shane elfoglaltságai miatt, de loptak maguknak néhány szabad órát, amiben nemcsak romantikáztak, de meséltek is egymásról.

Shane Tusup és párja hisznek a kommunikációban

A fiatal sportoló állítja, hogy az edzőteremben nem a párjaként létezik mellette Shane. Kemény edzéshez vannak szokva, és azt is megmondja neki, ha valami nem jó, de meg tudják beszélni, hogyan lehetne még jobb.

Hiszünk a kommunikációban, megvitatjuk, ha negatív energiák értek aznap vagy valami nem jól sikerült. Egymás „töltői" vagyunk és egymás legjobb barátai is! Még nem volt olyan vitánk, amit nem tudtunk megbeszélni. A munkában koncentrálunk, de ha hazamegyünk, Shane érzelmes és romantikus oldala is előjön, amit nagyon szeretek benne - sorolta a lány. „Napról napra mélyebb, egyszerűen fantasztikus a kapcsolatunk" – vette át a szót a férfi. „Motiváljuk egymást, és amikor csak tehetjük, élvezzük az együtt töltött pillanatokat és a kutyusaink társaságát. Viki édesanyja is gyakori vendég nálunk." - mesélte Tusup.