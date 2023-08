Tom Cruise-ról közismert, hogy a legőrültebb kaszkadőrmutatványokat is maga hajtja végre, akadnak azonban a sztárvilágban mások is, akik simán ráugranak egy mozgó buszra, lecsúsznak egy magas épület oldalán vagy épp farkasok elől menekülnek, ha a szerepük úgy kívánja. Nézze meg a legveszélyesebb jeleneteket videón!

Tom Cruise

A legnagyobb őrültségekre is képes, majdnem meg is halt élete leglátványosabb filmjéért, a Mission: Impossible – Leszámolás – Első részért, amelynek rögtön az első forgatási napján szakadékba ugratott egy motorral, majd ejtőernyővel ért földet. A jelenetet direkt a munkálatok elején vették egyébként fel, hogy ha Crusie komolyan megsérülne, netán meghalna, még át tudják írni a filmet. Később aztán verekedésre is sor került mozgó vonat tetején, annak felvételéről itt láthat egy werkvideót:

Henry Cavill

Tom Cruise a kollégáját, Henry Cavillt is belerángatta legalább egy veszélyes mutatványba a Mission: Impossible – Utóhatás forgatásán. Volt a filmben egy helikopteres üldözéses jelenet, amelyet állítólag két éven keresztül koreografáltak – hogy a legkisebb hibát is kiküszöböljék –, ebben Cruise maga irányította az egyik helikoptert, miközben Cavill végig a másikban ült.

Többször rendkívül közel mentek a sziklákhoz, és persze Cavillnek is sokszor ki kellett hajolnia, számára sem volt tehát teljesen veszélytelen a helyzet. „Voltak pillanatok, amikor tényleg azt gondoltam, hogy ott halok meg, de legalább ha Tom Cruise öl meg, az biztosan bekerül az újságokba" – nyilatkozta a forgatás után.

Burt Reynolds

Nemcsak a filmjeiben játszotta a kemény fickót, de a valóságban is az volt, általában maga csinálta a kaszkadőrjeleneteit. Közülük a legveszélyesebb a saját bevallása szerint is az volt, amire a Gyilkos túrában vállalkozott: hagyta, hogy elragadja a vad folyó, aminek következtében el is tört a farokcsontja.

Burt Reynolds később úgy mesélte, nem gondolt bele, hogy milyen ereje lehet egy vízesésnek, de úgy érezte magát, mintha minimum egy tornádó belsejébe került volna. A felvételen ráadásul úgy nézett ki a rendező, John Boorman szerint, mintha csak egy bábut dobtak volna a folyóba – vagyis akár azzal is rögzíthették volna az egészet.

Arnold Schwarzenegger

A Conan, a barbárban volt egy emlékezetes jelenet, amikor a címszereplő farkasok elől menekült – amit vad németjuhászokkal és a valódi Arnold Schwarzeneggerrel vettek fel, a ruhájába ráadásul nyers húst varrtak, hogy az állatok mindenképp elkezdjék üldözni. Mint kiderült, a kutyákat végül túl hamar engedték el, így a színészt is könnyen utolérték, le is rángatták egy sziklafalról: három métert zuhant, tizenkét öltéssel kellett összevarrni a hátát.

