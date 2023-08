Sikerrel kezdte a második félévet a TV2 és a TV2 Csoport, hiszen teljes napon az év hetedik hónapjában is a TV2 volt a nézők első számú választása, portfólió szinten pedig a TV2 Csoport csatornáit választotta a legtöbb néző mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). Júliusban is tarolt a Szerencsekerék, Kasza Tibi gameshowja ismét jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban.

Egész évet tekintve teljes napon és főműsoridőben is magabiztosan őrizte meg piacvezető pozícióját a TV2, mind csatorna, mind csoportszinten, mindhárom kiemelt korcsoportban.

Az esti infotainment műsorok sikere töretlen: mindamellett, hogy a főműsoridős Tények és Tények Plusz mindhárom kiemelt korcsoportban nyerték az idősávjukat júliusban, a Tények Plusz éves átlagban is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

Továbbra is az ország legnézettebb reggeli infotainment magazinjai a Mokka és a Mokkacino, hiszen mindkét műsor tekintélyes különbséggel nyerte saját idősávját a konkurens RTL-hez képest júliusban és éves átlagban egyaránt.

A főcsatorna sikerében a saját gyártású műsoroknak kiemelt szerepük van, különösen a Szerencsekeréknek, amely júliusban is idősávja legnézettebb műsora volt mindhárom kiemelt korcsoportban.

A vetélkedő népszerűsége elvitathatatlan, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a teljes lakosság tekintetében a Szerencsekerék július 19-i epizódja volt a hónap legnézettebb műsora 700 ezres nézőszámmal és 20,5%-os nézői részesedéssel.

A kábelcsatornák tekintetében ezúttal is kiemelkedő eredményt ért el a Mozi+, amely nem csupán júliusban, hanem egész éves átlagban is az ország piacvezető kábelcsatornája volt a 18-59 éves, valamint a fiatalabb, 18-49 éves nézők körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt.

Az adatok forrása: Nielsen Közönségmérés/TV2Kutatás