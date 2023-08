Az operációra azért volt szükség, mert a színész szívritmuszavarral küzdött: elmondása szerint minden második alkalommal melléütött a szíve, ennek következtében rendszeresen fáradékonyságot és szédülést tapasztalt.

Az operáció sikeres volt, a beavatkozás után két nappal már haza is engedték, ám szombatra a műtéti seb begyulladt, a színész belázasodott, ezért visszament a kórházba, ahonnan már haza sem engedték, jelenleg is több antibiotikummal is kezelik.

– Sajnos, a szeretteim nagyon aggódnak értem, talán jobban is, mint én önmagamért. Természetesen rendszeresen látogatnak, és reménykednek benne, hogy nemsokára jobban leszek – mondta bizakodva a Blikknek a színész.