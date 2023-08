Mint korábban mi is beszámoltunk róla, kilenc hónap után adott hírt magáról az RTL Klub alkoholista színésze, aki majdnem halálra itta magát, mielőtt bevonult a komlói intézménybe. A szigorú körülmények úgy látszik, hogy megtették a hatásukat, nemrég kiengedték Molnár Gusztávot, aki hosszú bejegyzést tett közzé a mostani állapotáról és érzéseiről.

Molnár Gusztávot teljesen elzárták a külvilág elől, szinte találkozni sem tudott senkivel és telefonját is elvették a rehabilitációs intézményben, ahová két jó barátja fizette be a színészt, akik csak azt kérték tőle, hogy csinálja végig.

Molnár nemrég szabadult az elvonóról, majd megelőzve a találgatásokat ő maga írt egy hosszas bejegyzést a hogylétéről. Most egy közeli barátja is elmondta, szerinte hogy van most Molnár Gusztáv az elvonót követően.

Miután én is láttam, hogy Guszti elérhető Messengeren, megkérdeztem tőle, hogy van, amire ő csak annyit válaszolt, hogy csendesen, javulóban - mondta L. Péterfi Csaba, aki rögtön írt egy üzenetet barátjának, amint meglátta, hogy elérhető. Viszont amikor a személyes találkozót vetette fel a színésznek már nem kapott választ tőle.