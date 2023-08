Opitz Barbi körül sosem csillapodnak igazán a kedélyek, hajmeresztő dolgok történnek vele az utóbbi időben. Minden a decemberi elrablásával kezdődött, amit azóta is tagad, majd az apjával folytatott nyílt háború után meg is verték egy budapesti plázában. Az énekesnő kitart a saját véleménye mellett, eddig azt hajtotta, hogy semmi gond nincs közte és párja, Serleg Albert között. Most mégsem erre utal a két fiatal viselkedése.