Szaszák Zsoltnak tavaly novemberben volt egy igen súlyos autóbalesete, amelynek következtében az arca teljesen összeroncsolódott, azonnal műteni kellett. Az énekes most újabb műtétre vállalkozott, hogy az arca visszanyerje a régi formáját.

"A tavaly beültetett fém örökre velem marad, erre építettek most rá. A bal fülem mögött ejtettek egy hosszú metszést, onnan szedtek ki egy porcdarabot, amit átültettek az orromba. A terület kitöltésére pedig az izomrostokon található mély szövetes zsírra volt szükség, ezt a hasam alsó részéből vették ki. Mindent meg kellett bolygatni, bevallom férfiasan, voltak fájdalmaim. De még ennél is rosszabb élményt volt, amikor ébredés után megláttam magam: megint földagadt az arcom" – mesélte a Ripostnak.