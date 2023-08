Szinte nincs olyan ember, aki ne ismerné a Jóbarátok című sorozatot, még akkor sem, ha esetleg nem látta mind a tíz évadot. Ma már kultusznak számít a mai napig legsikeresebb szituációs komédia, mely világhírűvé tette az előtte szinte ismeretlen főszereplőket. A történet hat barát életét meséli el, akik szinte együtt nőttek fel. A színészek, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer, majdnem harminc évvel a sorozat indulása után is rendkívül népszerűek, de közülük is van, aki a többiekhez képest is kiemelkedő sikereket ért el a Jóbarátoknak köszönhetően. A sikerüket pénzben is lehet mérni, egyesek között elég nagy a különbség, ha vagyonukat nézzük, egyiküket ma is a leggazdagabb filmsztárok közé sorolják Hollywoodban. Lássuk, a Jóbarátok szereplői közül kinek van a legtöbb pénze és ki az, aki a legszegényebb.