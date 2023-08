83 évesen, rövid betegség után meghalt Mark Margolis, akit összesen 162 produkcióban láthattunk 1976-tól kezdve.

Sokan emlékezhetnek rá a Breaking Badből és a spin-offjából, a Better Call Saulból, ahol Hector Salamancát játszotta, a szerepéért Emmy-díjra is jelölték.

Több epizódban láthattuk a The Equalizerben, a Santa Barbarában, az Esküdt ellenségekben, az Ozban, az Edben, a Donnelly klánban, A királyságban, a Mildred Pierce-ben, A célszemélyben, az Amerikai Horror Storyban, a Gothamben, A viszonyban vagy utoljára a Your Honorban is, miközben olyan filmekben is feltűnt, mint A sebhelyesarcú, az Ace Ventura vagy a Rekviem egy álomért. Összes munkáját itt találja összegyűjtve.