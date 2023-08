Tolvai Renit a Megasztár ötödik szériájából ismerhette meg a közönség, akkor még egy duci lányként vonult be a köztudatba. Őt mindig is zavarta a túlsúlya, ezért hosszú éveken át küzdött az álomalakért és azért, hogy kevesebbet mutasson alatta a mérleg. Az énekesnő most nyíltan beszélt a fogyással kapcsolatos nehézségeiről és arról, hogyan érzi most magát a bőrében.