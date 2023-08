A háromgyerekes plus size modell volt az első, aki igazán sikeressé vált a szakmában a túlsúlya ellenére is. Ashley Graham sosem szégyellte a testét, sőt, folyton magát mutogatja meztelenül vagy hiányos öltözetben. A 35 éves modell tavaly hozta világra ikergyerekeit, de már vissza is tért a munkába. A Maxim magazin 2023 áprilisában választotta meg a világ legszexibb nőjének, Graham rengeteg világsztárt utasított maga mögé a listán. Most egy merész videót tett közzé közösségi oldalán, ahol egy nyitott blézer alatt egy mélyen kivágott melltartót visel, miközben szexi pózokban mosolyog a kamerába.