A Groovehouse énekesnője, Judy nagyon óvja magánéletét, a nyilvánossággal eddig is minimális információkat közölt házassága válságáról, majd az azt követő válásról is. Időközben kiderült, hogy az énekesnőre máris rátalált a szerelem, most úgy döntött, hogy elmeséli mi történt és valóban van-e új férfi az életében.

Kis Judy tavaly év végén beszélt arról először, hogy 15 év után ment tönkre a házassága, bár először azt mondta, hogy dolgoznak a megoldásán. Nemrég kiderült, hogy férjével már nem sikerült megoldani a problémákat, ezért véget vetettek a házasságuknak, de közös kislányuk, Maja érdekében igyekeznek a legjobb kapcsolatot fenntartani. Bár még nincs túl a történteken, de igyekszik a jövőbe tekinteni.

Egy új fejezet kezdődött el az életemben, mert nagyon rég nem voltam egyedülálló. Miközben még sincs így, hiszen a gyerekem egy olyan személy az életemben, aki mindig mellettem lesz. Hiába kér az ember szakembertől segítségét, a legnagyobb erőt a kislányomból merítem. Tizenkét éves létére nagyon bölcs gyermek, és a korához képest sok mindent meg lehet vele beszélni. Persze vannak olyan témák, amivel nem kell neki még tisztában lennie. Az viszont tagadhatatlan, hogy látja, ha jobb, vagy rosszabb időszakomban vagyok. A nehezén túl vagyok, de néha hullámvölgybe kerülök, mert nem lehet egyik napról a másikra közel 15 évet lezárni" - kezdte Judy, akinek nagyon változóak a napjai, nehezen megy számára a lezárás.

Judy ettől függetlenül nem tagadta, hogy már van egy új férfi az életében, ami sokaknak túl gyorsnak tűnhet, de az énekesnő tisztázta, hogy ez nem így van, már régóta elkezdődött a lezárás folyamata házasságában.

"Miért nem fordul meg sokak fejében, hogy ennek van egy folyamata? A házasságunknak az utolsó évei már előremutatóak voltak, nálunk csaknem három év volt, mire sikerült tudatosítani magamban, hogy mit akarok. Csak ezután került sor a valós szakításra. Egy új kapcsolat sincs időhöz kötve. Le kell ülepednie mindennek belül, mire tudsz vagy egyáltalán merszt nyitni más felé... Nem fogok bocsánatot kérni senkitől, mert merek boldog lenni. Mint minden más egyedülálló nő, én is adok lehetőséget magamnak - magyarázta az énekesnő, aki eddig nem reagált azokra a pletykákra, hogy valóban van új szerelem az életében, most mégis úgy döntött, hogy megszólal a kérdésről.

Boldog vagyok! És most teljesnek érzem az életemet, persze még vannak lezárandó dolgaim. Még közel az ötödik X-hez is van esélye az embernek, hogy keresse a boldogságot, erre törekszem én is. Gondolom, ez nem számít bűnnek. Az esélyét és a lehetőségét sosem fogom elvenni magamtól, hogy valaha új párom legyen" - mondta Judy, aki szerint nincs időhöz kötve az, hogy valaki boldog legyen vagy párt találjon magának. Azonban részleteket most sem árult el, hiszen az új kapcsolata még nagyon friss lehet, nem szeretné nyilvánosság előtt élni a magánnéletét továbbra sem.