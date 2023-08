Mint azt korábban írtuk, Molnár Gusztáv hosszú hónapok után hagyhatta el a komlói rehabilitációs központot, ahová alkoholfüggősége miatt vonult be. Azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől, még családjával is alig tarthatta a kapcsolatot. Eddig csak egy bejegyzésben tudtatta, hogy otthon van, azonban nemrég egy sokkoló fotót mutatott magáról.

Kilenc hónapon keresztül semmit sem lehetett hallani az alkoholista színészről, akinek teljesen tönkre ment az élete a függősége miatt. Kisfiát sem láthatja, megromlott a viszonya a családjával és felesége is elvált tőle, míg ő próbált leszokni az alkoholról.

Molnár Gusztávot két jó barátja fizette be a szigorú elvonóra, hiszen már ők is látták, hogy életveszélyben van a színész, annyit kértek tőle, hogy most az egyszer csinálja végig a programot. Úgy tűnik, hogy sikeres volt a kezelés és az, hogy elszigetelték mindenkitől, ugyanis nemrég hazaengedték.

Azóta csak egy hosszas bejegyzésben tudatta, hogy megelőzze a találgatásokat, hogy igaz a hír, otthon van, még gyógyulgat. Most azonban egy fotót is megosztott magáról közösségi oldalán, de a képen felismerhetetlen. Molnár Gusztáv rengeteget fogyott az elmúlt hónapokban, szinte sokkoló látni, hogy teljesen megváltozott.