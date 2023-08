Mint írtuk, a szombat hajnali pusztító erejű vihar senkit sem kímélt, még az is rettegett, aki egyébként nem fél az ilyen ítéletidőben. Több hazai sztár is megszólalt arról, hogy esetükben milyen károkat okozott a felhőszakadás és a szélvihar, most Oszvald Marika is elmondta, hogy náluk milyen kétségbeejtő a helyzet.