Az RTL Klub egykori valóságshow-szereplője, VV Zsolti a közösségi oldalán tett közzé egy fotót, amelyen az látszik, mankóval jár és be van kötve a lába. Az egykori reality-szereplő trágárkodva tudatta, hogy leesett a lépcsőn.

Azért tettem ki a képet, hogy mindenki sajnáljon és kérdezze: úr Isten Zsolti, mi történt? – magyarázta VV Zsolti a Facebook-történetében.

Igazából egyébként semmi az ég világon. Lejöttem az előszoba lépcsőn. Én így jövök le b*szdmeg, én így jövök harminc éve és ezekután is így fogok. Ha tetszik, tetszik, ha nem nem

– mondta.

Hozzátette azt is, hogy "350 plusz áfáért" ezt bármikor be is tudja mutatni.