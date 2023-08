Megyeri Csillát nagyon megviselte az elmúlt időszak, hogy ilyen rosszul sült el egy olyan este, ahová szórakozni mentek barátaival. Sosem gondolta, hogy egyszer bántalmazás áldozatává válik, ezt nagyon nehezen dolgozza fel lelkileg és testileg is egyaránt. Megyeri a stressztől rengeteget fogyott, sokan aggódnak is érte. Nemrég elárulta, hogy a feljelentést is megtette támadója ellen, azonban nem lélegezhet fel, ugyanis egy jogász elmondta, hogy visszájára is fordulhat a dolog és ő is bajba kerülhet.

Megyeri Csilla súlyos sérüléseket szenvedett támadójától, aki a földön rugdosta és haját is megtépte. A bántalmazott nő most először merészkedett emberek közé, mivel egy esküvőre volt hivatalos, de valószínűleg még most sem sikerült feldolgoznia a traumát.

Bár Megyeri Csilla folyamatosan konzultált a történteket követően saját ügyvédjével, nem tudni, hogy az mit tanácsolt neki, az viszont biztos, hogy megtette a feljelentés, már a rendőrség is nyomoz az ügyben. Most egy jogász is elmondta a véleményét a bántalmazásról, amennyiben igaza van és Megyeri másképp cselekedett, akár a visszaájára is fordulhat a dolog, és az egykori műsorvezetőt is felelősségre vonhatják, akár felfüggesztett börtönbüntetést is kaphat.

A névtelenséget kérő jogász elmondása szerint, ha Megyeri Csilla feljelentette a férfit, nem mindegy, hogy milyen jogcímen tette, ugyanis ha a feljelentésében garázdasággal vádolta meg támadóját, azzal saját magát is bajba juttatja.

A garázdaság ugyanis egy közvádas bűntett, ami azt jelenti, hogy a vitás felek egymásra is tehetnek terhelő vallomást. Tehát, ha garázdaság miatt indult el a nyomozás Megyeri Csilla ügyében, majd a bántalmazója és az ügyben éritnett másik nő is azt mondtja, hogy Megyeri is bántotta őket, akkor az a felejelentőre nézve is problémát okozhat. Mivel mindhárman érintettek a történetben, ez már csoportos garázdaságot jelent, ami egy minősített eset, tehát szigorúbb következmények vonatkoznak rá, ezért minden érintett büntetést kaphat. Így Megyeri Csilla is, akit akár felfüggesztett börtönbüntetésre is ítélhetnek, hiába ő tette a feljelentést a bántalmazása miatt - mondta a Ripostnak a jogász.