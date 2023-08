Az utóbbi időben egyre több durva bántalmazási ügyről hallani; az egyik áldozat az RTL Klub szégyenműsorának egyik szereplője, aki élőben közvetítette közösségi oldalán, hogyan ordít és feltehetően dulakodik barátjával. Most újabb részletek derültek ki a megrázó esetről.

VV Virág ügye, szinte azonos időben történt Megyeri Csilla durva megverésével, azonban az egykori realityszereplő azóta is mélyen hallgat, sőt, másnap letagadta a történteket. A megrázó videón szinte egyértelmű volt, hogy a fiatal nő ittas vagy tudat-módosítószer hatása alatt áll.

Gyere, te f*sszopó! Az orrom, hál' Istennek, nem tört el... Nagy k*rvab*szó! Úgy összepakol, mint a f*szom! Kell a botrány? Kell" - mondta alig érthetően a kamerába VV Virág, akinek barátja is ugyanilyen trágár módon beszélt a háttérben, valószínűleg meg is ütötte a nőt. Végül magát VV Virágot vitte el a mentő bilincsben, mivel saját magát is bántalmazta, ütlegelte.

Kiderült, hogy nemcsak VV Virág követői, hanem szomszédai is végighallgatták az esetet, ők is nagyon aggódtak a lány épsége miatt, hiszen tartottak tőle, hogy valóban durván bántalmazzák őt, így többen is bejelentették a rendőrségen.

Végül VV Virág nem tett feljelentést a párja ellen, de azt azóta sem tudni, hogy együtt vannak-e még, megbocsátott-e a férfinak, vagy már különváltak útjaik - írja a Blikk.