Súlyos autóbalesetet szenvedett az egyik népszerű magyar zenekar augusztus 4-én, pénteken, miközben az Örödgkatlan Fesztiválra tartottak. Egyikük olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy most is intenzív osztályon kezelik, zenésztársai és ismerősei nagyon aggódnak az állapota miatt.

A Mehringer zenekar is fellépett volna az Ördögkatlan Fesztiválon, de sajnos nem jutottak el odáig, mivel súlyos autóbalesetet szenvedtek. Most a zenekar egyik tagja, az egyik tehetségkutatóból is ismert Mehringer Marci elmondta, hogy pontosan mi történt velük.

Nincs egyébként ezen mit szépíteni, Fricket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, most is az intenzíven ápolják, de most már stabil, meg fogy gyógyulni, csak nagyon sokáig fog tartani - kezdte Mehringer Marci megtörten a videójában, melyben elmondta, hogy a csapat többi tagját már hazaengedték, kivéve a menedzserüket, akit szintén kórházban ápolnak.

Minket hazaengedtek törésekkel, zúzódásokkal, hasonló sérülésekkel. A menedzserünk még mindig kórházban van, és minden felszerelésünk odaveszett - tette hozzá a zenész, aki szomorúan közölte, hogy fogalma sincs, mikor tudnak legközelebb színpadra állni és koncertet adni, mert nemcsak ők sérültek, hanem eszközeik sem maradtak.

Így a Mehringer elesett egy jó időre a bevételeitől, ami azt jelenti, hogy egy darabig nem is tudják pótolni a hiányzó hangszereket, kilátástalan helyzetbe kerültek. Viszont a magyar zenészek összefogtak értük, rengeteg pozitív, támogató üzenetet küldtek Mehringer Marci bejegyzése alatt és a Fábián Juli Emlékalapítvány is gyűjtést indított a zenekar megsegítésére - írja a Bors.