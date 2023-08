Bár sosem ismerték el hivatalosan, de szinte biztos, hogy együtt van Kovács Gyopár és Marics Peti, akik nagyon óvják magánéletüket. Marics valószínűleg nem akarja elkövetni ugyanazokat a hibákat, mint Tóth Andinál, ezért sem engedi be a nyilvánosságot annyira a kapcsolatukba.

Maricsot nem tartja vissza semmi attól, hogy karrierjét építse, sem a szerelem, sem egyéb körülmény. Nemrég súlyos bokasérülést szenvedett a Budapest Park színpadán, sokan aggódnak érte azóta is, ugyanis nem várta ki teljesen a felépülési idejét. A fiatal énekesnek nagyon fontos a közönsége, őket sem akarta cserbenhagyni épp nyáron.

Ma már szinte egyáltalán nem látszik, hogy bármilyen sérülése lett volna, a járógipszét is levették, de remélni lehet, hogy később nem fizeti meg az árát. Ebből is egyértelműen látszik, hogy Marics Petinek a legfontosabb jelenleg a karrierje és a kitűzött céljai, később még sokra viheti, de kapcsolatának nem fog kedvezni.

Marics Peti karrierje nagyon jó úton halad, rengeteg rajongója van, imádják őt a lányok. Folyamatosan jönnek az újabbnál újabb zenéi, illetve külföldi turné is látszódik a kártyában. A zenéje Amerikáig fog eljutni. Nagyon sok sikert látok neki, de nem csak zenészként, hanem műsorvezetőként is" - mondta Lénárt Évi jósnő a Borsnak Marics Petiről, akinek elképesztő karriert jósolt. Ezenkívül elárulta, hogy ránézett a fiatal zenész magánéletére is, ott már kevésbé biztató dolgokat olvasott ki a kártyából, aminek Kovács Gyopár sem fog örülni.

Az, hogy mit jósoltak Marics Petinek a kapcsolatát illetően, holnap derül ki a BorsOnline-on!