Danny DeVito hasonmásaként emlegették többen azt a szír férfit, akit a pletykák szerint Szabó Zsófival van együtt. Állítólag a volt sorozatszínésznőt gyengéd szálak fűzik egy meglehetősen alacsony, szír származású, idősebb üzletemberhez. A nagyvállalkozó nem mellesleg a Hublot nevű luxusóra magyarországi márkaboltjában is érdekelt.

"Szabó Zsófi Danny DeVito szír hasonmásával randizik külföldön. Nézzétek meg az oldalát, az utóbbi időben milyen sok helyről posztolt. Ennek az új, szír származású idősebb úr az oka. Van, ahová magángéppel repül, van, ahová normál járattal, de a kinti randi soha nem marad el. A legutóbb Montenegróban kapták őket lencsevégre, ahogy ölelkezve sétálnak. A fotót ezekben a percekben is árulja a „paparazzo", akit állítólag az idősödő, pocakos úr kért fel. Ő büszkén vállalná Zsófit, viszont Zsófi nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljön kettejük kapcsolata" – olvasható a Redditen.

Szintén a neten terjedt el az a kép, ami még 2022 októberében készült Zsófiról egy partin. A Hublot svájci luxusóramárka egyik nívós rendezvényén pózol, egy gyönyörű panorámával büszkélkedő, budai szórakozóhelyen. Egy közös kép erejéig össze is állt a családos mágnással. Jóllehet, nem kettesben kapták őket lencsevégre, ugyanis a Hublot vezérigazgatója, Ricardo Guadalupe is szerepel a felvételen.

A Bors megtalálta a férfit, aki a Bassam Abouwatfa nevet kapta, és Damaszkuszban született a Közel-Keleten, Szíriában. A férfiről annyit tudni, hogy 1960 óta foglalkozik drága karórákkal és luxusékszerekkel, a legmagasabb minőséget képviseli Szíriában, ám egy ideje már Svájcban él. Bassam adatlapja bővelkedik a házasságáról árulkodó fotókban. Némi böngészés után az is kiderült, hogy a férfi 2015-ben vezette oltár elé választottját, Victoriát, aki több gyermekkel is megajándékozta. Ám egy kommentelő szerint az is elképzelhető, hogy Bassam már nincs is együtt a feleségével, de ezt nem kommunikálják.