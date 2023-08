Istenes Bence nagyon nehezen viselte, mikor Csobot Adél a Dancing with the Starsban táncolt, szörnyen féltékennyé tették a produkciók.

Csobot Adél tavaly az egész országot lenyűgözte a tánctudásával, amikor a Dancing with the Starsban szerepelt, majd táncpartnerével meg is nyerte a TV2 műsorát.

Eközben Istenes Bencével nem volt könnyű dolga otthon, ugyanis a műsorvezető szörnyen féltékeny volt.

Amikor tavaly az Adél táncolt, én teljesen kivoltam. Olyan féltékeny voltam, mint még soha életemben. Tudtam, hogy ez igazából nem a táncról szól, nem a táncpartneréről szól. Ez rólam szól, csak már olyan erősen nyomta az élet a szemembe, hogy ezzel neked dolgoznod kell. Bennem volt valami olyan gyomorból jövő ideg és agresszió, mikor feljött ez a féltékenység téma. És elkezdtem ezen nagyon határozottan dolgozni

– mondta egy internetes műsorban Istenes Bence, aki sokáig járt pszichológushoz, végül pedig a családállítás vált be neki.

Csobot Adél a TV2 műsora óta is szívesen táncol, nemrég részt vett egy táncos eseményen Hegyes Bercivel.

Erre a fellépésre már a párja is buzdította, aki saját bevallása szerint más oldalról szemléli a dolgot.