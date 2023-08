2016-ban megnyerte a Miss World Hungaryt, Washingtonban képviselte hazánkat a világversenyen, ahol bekerült 120 induló közül a legszebb 20 versenyző közé a Miss Worldben. Eztán három évad Exatlon következett, az elsőben versenyző volt, utána kétszer fél évig riporter. A Dancing with the Stars után tavaly az Ázsia Expresszben tűnik fel, barátnője, Balogh Szimi oldalán, most pedig nosztalgiázott egyet, alább újabb Insta-posztja.