Tavaly ilyenkor még titkolta Berki Mazsi, hogy új párja lenne férje tragikus halálát követően, hiszen még a gyászév fele sem telt le akkor. Bár az özvegy lebukott, hogy viszonyt folytat valakivel, mégsem reagált az erről szóló kritikákra, amiből rengeteget kapott emiatt. Ma már nyíltan vállalja, hogy új férfi van az életében, most egy közös képet is mutatott róla és kislányáról, Emmáról, akit együtt nevelnek.

Ma, azaz augusztus 8-án ünnepli 32. születésnapját Berki Mazsi, aki már nyíltan vállalhatja, hogy nem kell egyedül töltenie ezt a napot. Tavaly beárnyékolta a nyarat Berki Krisztián halála, amin elég gyorsan túl tette magát, hiszen hamar rátalált a gazdag vállalkozóra, akivel azóta luxuskörülmények között élhet.

Sokszor küzdök, bepánikolok attól, hogy úgy alakult az életünk, hogy egyedüli szülő vagyok Emma életében, hogy én vagyok az, akinek el kell majd indítania az úton, tőlem függ az értékrendje, a jövője. Ugyanakkor megnyugtat, hogy van egy pótapukája a kislányomnak.

Tudom azt, hogy egy életrevaló gyermeket szeretnék nevelni, ezért fontosnak tartom, hogy a férfienergia is szerepet kapjon a gyermekem életében, hogy a szigor és a fegyelem is meglegyen. Egyre gyakrabban kikérem Zoli véleményét, hisz ő az, akivel együtt élünk, akire támaszkodhatok. Miután ideköltöztünk, a párom segített bölcsődét választani Emmának. Bevallom, időnként nehéz kezelni ezt a helyzetet, és úgy dűlőre jutni, hogy egyik oldal se sérüljön, hogy egyik részről se legyenek túl nagy elvárások" - idézi a Bors Berki Mazsi szavait, aki egy képet is mutatott a férfiról és a kis Emmáról, melyet a linkre kattintva tekinthet meg.

Berki Mazsi új kapcsolata óta fényűző életet él, jelenleg is nyaralnak a születésnapja alkalmából, melyről egy korlátozott ideig elérhető bejegyzést osztott meg.