Új részekkel tér vissza szeptember 2-án a TV2 képernyőjére a „Sikeres leszek! - Az álláskeresők műsora", amely újabb tíz részben igyekszik választ és megoldást kínálni a munkakeresők vagy munkahely-váltók leggyakoribb kérdéseire, problémáira. A műsor házigazdája ismét Kasuba L. Szilárd lesz, aki elárulta, több újdonsággal is készülnek a műsorban.

„Nagyon örülök neki, hogy visszatér a műsor, hiszen meggyőződésem – és a visszacsatolások is ezt igazolták –, hogy nagyon sok álláskeresőnek, munkahely-váltónak sikerült segítenünk az első évadban. Most, a második évadban több újdonságot is tervezünk, hogy még sokrétűbben mutassuk be az egyes területeket és szakmákat, ráadásul ezúttal több területet is tudunk majd érinteni, ahol még több pozíciót mutatunk majd be. Szintén újdonság lesz, hogy nem csak bemutatjuk majd a lehetőségeket, de azokat a munkavállalókat is elkísérjük, akik mér az adott pozícióban dolgoznak, így még hitelesebb betekintést nyújthatunk azoknak, akik ez iránt a terület iránt érdeklődnek" - fejtette ki Kasuba L. Szilárd.

A TV2 álláskeresőknek szóló műsorában elismert HR-esek, tanácsadók, cégvezetők, fejvadászok, önéletrajzírók segítik az álláskeresők gyakran rögös útját. A "Sikeres leszek!" adásaiból érdekes foglalkozásokat és karrier utakat is megismerhetünk közelebbről - mindezt annak érdekében, hogy a nézők közelebb kerüljenek álmaik megvalósításához.