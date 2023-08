Mint arról korábban mi is beszámoltunk, durva autóbalesetet szenvedett a Mehringer zenekar múlt hétvégén, amikor egy fellépésre tartottak. A zenekar sosem ért oda, súlyos sérüléseiken túl minden hangszerüket elvesztették, a kár óriási. A Mehringer dobosa azóta is intenzív osztályon fekszik, a többiek is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A magyar zenészek egy emberként fogtak össze a bajba jutott zenekar megsegítésére, de Majka hatalmas segítséget ajánlott fel számukra.

Súlyos autóbalesetet szenvedett az egyik népszerű magyar zenekar augusztus 4-én, pénteken, miközben az Ördögkatlan Fesztiválra tartottak. Az eset részleteiről az egyik magyar tehetségkutatóból ismert Mehringer Marci számolt be a közösségi oldalán, ahol megtörten nyilatkozott.

Elmondta, hogy dobosuk olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nagyon sokáig tart majd a felépülése. Hozzátette, hogy beláthatatlan ideig nem tudnak fellépést vállalni, lemondta az összes hátralévő koncertet, ugyanis minden hangszerük megsemmisült.

Minden forgalmi szabályt betartva, 120-as sebességgel voltunk úton koncertről koncertre, autópályán. Durrdefektet kaptunk, kisodródtunk, megugrott a busz, elrepültünk. Az isten sem tudta volna megfogni azt az autót. A légy és a gyufásdoboz példája volt" - árulta el később Mehringer Marci, aki nagyon aggódik zenésztársai miatt.

A magyar zenészek egy emberként fogtak össze a zenekar megsegítéséért, a Fábián Juli Emlékalapítvány is gyűjtést szervezett azért, hogy minél előbb pótolni tudják az odaveszett hangszereket és újra tudjanak zenélni.

Majka is tudomást szerzett az esetről, ami nagyon megrendítette a rappert, ezért egy igazán nagyvonalú felajánlást tett a Mehringer zenekarnak.

Gyomorszorító érzés ez, még beszélni is erről. Tudom, hogy mennyit vagyunk úton, mennyiszer megtörténhet ez velünk is akár. Hál' Istennek mindenki jól van. Tegnap a dobosnak volt egy sikeres műtétje, amelynek az eredménye, hogy valószínűleg nem fog maradandó károsodást szenvedni és teljes életet tud majd élni. Ehhez fontos, hogy a zenekarnak még jobban erőt adjon az, ami történt. Ami nehéz, mert Marci kitette, hogy mindenük megsemmisült ebben a balesetben, az összes hangszer, technikai cucc. Azt gondoltuk a Majka produkcióval, hogy ilyenkor legfontosabb, hogy valahogy segítsünk. Bárki bármikor kerülhet bajba és az nagyon fontos az embernek a bajban, hogy ha szól valakinek, akkor érkezik segítség. A mi csapatunk vállalja, hogy az összes technikai dolgot és hangszert megveszi Marciéknak - ajánlotta fel segítségét Majka és csapata, de hozzátette, hogy nem biztos, hogy ez elegendő és mások segítségét is kérte továbbra is a zenekar érdekében.

Mehringer Marci és a zenekar többi tagja is nagyon hálás Majkának, nem győztek köszönetet mondani a hatalmas segítségért.

"Nagyon örültünk neki. Majkával korábban is beszéltem, nagyon kedves. Az a legszebb benne, hogy az adományok nagy része így megmarad, amit felajánlunk a szekszárdi mentőállomásnak és a Pécsi Klinikának. Örülünk neki, hogy ez a negatív dolog végül "pozitívan" sült el... A személyes károk kivételével mindent megtérítenek, minden hangszert, nem tudjuk, mennyi lesz a végösszeg, de majd elszámolunk. Viszont azt kimondhatjuk, hogy majdnem az egészét. Az idei összes koncertünk lemondódik. Hosszú hónapok kérdése, mire a dobosunk helyrejön. Az a legfontosabb, hogy 8-ból 8-an élünk, ez az igazi csoda - reagált Mehringer Marci Majka nagylelkű felajánlására, de nem csak ő hálálkodott a rappernek.

Köszönjük szépen, ez a világot jelenti az egész bandának. Szavak nincsenek erre, óriási hála nektek, tényleg - írta Németh Levente, a Mehringer klipjeinek fotósa.

Majka bejegyzése alatt megjelent a súlyos sérüléseket szenvedő dobos, Frick Péter családja is, akik szintén köszönetet mondtak a segítségéért.