Mint ismert, internetes szexoldalon mutogatja magát Molnár Anikó egykori VV-szereplő, későbbi Nagy Ő, és ebből igen jól megél. Állítja, hogy pénzért nem feküdne le senkivel, de nem is lát semmi rosszat abban, hogy - előfizetésért - erotikus tartalmat árul az OnlyFans oldalán. Néha szexuális szokásairól is vall az Instagramon, arról is beszélt, kik fizetnek meztelen képeiért, most pedig kínos kommentre válaszolt.

A szexmodell nem tud reagálni minden kommentre, nagyon sokat kap, de most jött egy, amire válaszolt. "Rossz ribanc! Pomázi, ismerem, a lányomék mellett lakik. Kiégett szuka" – olvasható az eredeti posztban. Mint kiderült, egy idősebb nő írta, aki Molnár Anikó szerint soha nem bukkant fel a környéken, mert ismeri jól mindkét szomszédját.

"Az életüket elcseszett emberekről van szó, akik az egész világot utálják, nem csak engem. Az összes élőlényt, aki él és mozog, akik tőlük picivel sikeresebbek. Azon kellene elgondolkodniuk, hogy ezért nem én vagyok a hibás. Mindenki a saját életének a kovácsa, ahogy a közmondás is tartja. Lehet tenni a jobb életkörülményért, senki előtt nincs akadály" - mondta a modell. Bővebben a Borsban. Molnár Anikó meztelen képeit itt nézheti meg.