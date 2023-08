A kétezres évek egyik legnépszerűbb színésznője volt Katie Holmes, aki tinédzserként vált ismertté a Dawson és a haverok című sorozatban. Karrierje igazán 2005-ben indult be, rengeteg filmszerepet ajánlottak számára akkoriban, de találkozott Tom Cruise-zal, akivel nagyon gyorsan alakult a kapcsolatuk. A sztárpár szinte azonnal össze is házasodott és gyerekük is hamarosan megszületett. A 44 éves Holmes már csak árnyéka egykori önmagának, teljesen szétesett válásukat követően, nemrég csontsoványra fogyva, slamposan mászkált az utcán.