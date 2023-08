Mint írtuk, úgy tűnik, Szabó Zsófira ismét rátalált a szerelem egy külföldi, dúsgazdag vállalkozó személyében. Egyre több forrásból erősítik meg a híreszteléseket, bár az egykori sorozatszínésznő még nem reagált arra, hogy egy párt alkotna a férfival. Különböző bulvártémákkal foglalkozó csoportokban már közös képeket is lehet látni róluk, de azokon a férfi felesége is feltűnik. Egyelőre csak találgat mindenki, de sok a gyanús körülmény. Ha igazak a pletykák, Szabó Zsófi akár az itteni életét is feladhatja a gazdag üzletember miatt.