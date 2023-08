Baranyi László 2021-ben hetekig kórházban feküdt koronavírus miatt. Azóta nincs a legjobban.

Nagyon zavar, hogy még mindig nem vagyok a régi, szeretnék ezen változtatni. Ebben a korban azonban műteni már nem igen mernek. Botot nem veszek a kezembe, ahhoz túl hiú vagyok, tolószékről pedig hallani sem akarok. Most, ha hosszabb távot sétálunk a feleségembe kapaszkodom, de jó lenne, ha egyedül is képes lennék újra biztosan járni. A barátom ajánlotta az őssejtterápiát, az ő 78 éves édesanyján ugyanis sokat segített. Februárban, amikor megkapta, még tolószékben ült, de májusra olyannyira jól lett, hogy már a saját lábán utazott el a Kanári-szigetekre – mondta a színész a Blikknek, hozzátette, ő is szeretné kipróbálni ezt a kezelést.