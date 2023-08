Kökény Attila és családja nagyon szeretnek utazni. Korábban a párizsi kalandjukról számoltak be, ami utólag visszanézve, elég rizikós volt. Nem sokkal azután, hogy hazautaztak, megkezdődtek a zavargások, és az egyik éttermet, ahol ők is jártak, felgyújtották. Most Ciprusra ment nyaralni a família, a szálloda azonban közel sem olyan volt, mint ahogy azt előre elhitették velük.

Elképesztő, hogy benne van valami a top 10 szállodában, kiválasztjuk többen, megérkezünk és olyan, mint egy kétcsillagos szálloda. Úgy van befényképezve, hogy homokos tengerpart, közben tiszta szikla – mondta a TV2 Mokka című műsorában az énekes, aki arról is beszélt, hogy a szállodába vezető úton halálfélelmük volt, a buszsofőr ugyanis 50 helyett 130-cal ment. Sebaj, Attila megígérte szeretteinek, hogy hamarosan elviszi őket Dubajba.