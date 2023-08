Zalatnay Sarolta már majdnem hat évtizede van a pályán, útja tele volt sikerekkel és rengeteg nehézséggel is. Cini most őszintén beszélt küzdelmeiről, és arról, hogy áll az élethez, miközben zenésztársai egymás után mennek el.

Zalatnay Sarolta rendkívül szerencsésnek tartja magát, hiszen a mai napig fiatalokat megszégyenítő lendülettel szórakoztatja közönségét. "Hál' Istennek anyukám génjeit örököltem, aki még nyolcvanévesen is úgy futott, mint a nyúl, és jól nézett ki. Belülről még engem is hajt minden, főleg a színpadon. De azért néha az jut eszembe, vajon ez nem ciki-e már. Tényleg ugyanolyan formában tudok színpadra állni, mint régen? Közben nem szeretek túlzottan meggondolt lenni, mert az nem én vagyok. Még hetvenévesen sem szeretném túlgondolni az egészet. Persze a szervezet jelez, el kell menni dokihoz, és az orvosok mindig találnak valamit, juszt is. De azért boldog vagyok, amikor az utcán megismernek. Néha még az jár a fejemben, hogy úristen, most mit néznek rajtam: engem vagy azt a kis fölösleget? Kicsit másképp élem már meg, ha felismernek" ‒ vallotta be Cini a Nők Lapjának, amit a Blikk szemlézett. Az énekesnő arról is őszintén beszélt, mit bánt meg az életében.

Legalább egy kicsit elgondolkodnék ezen az angliai történeten, a lehetséges megoldáson. Benkő Lacival ‒ Isten nyugosztalja ‒ és a bandával elindultunk Angliába a nagy kommunizmusból, mindenki úgy hívott minket, hogy Omega Red Star és Red Sarolta. Érdekesek voltunk, és keletről jöttünk: a kettő jól összeadódott. Megvolt a sanszunk a világhírnévre. Jó volt az időzítés, a helyszín, és most jön a 'de'. Ha itthon azt mondják, hogy tessék szíves lenni hazajönni és leadni az útlevelet, akkor választhattál, hogy igen vagy nem. Anyámat, akit imádtam, és akivel a mai napig beszélgetek, nem tudtam itt hagyni. Nagyon kár, hogy késői gyerek vagyok, harminchat éves volt, amikor születtem, és ezzel 1948-ban idős anyának számított. De ha fiatalabb lett volna tíz-tizenöt évvel, akkor sokkal többet tudtunk volna együtt élni, az biztos" - mondta Zalatnay Sarolta, akit, ahogy fogalmazott, rosszul érint, hogy elmennek az évek.