Az amerikai színésznőt egy spanyolországi strandon fotózták le, kisfiával, Santiagóval ment fürdeni. A lesifotósoknak sikerült elcsípni Evat elölről és hátulról is.

A Daily Mail közölt egy cikket Eva Longoriáról, aki éppen Marbellán van. Egy fekete bikiniben látható az édesanya, egyedül és kisfiával is le tudták fotózni a tengerparton. Az egyik képen éppen a bugyijában turkál. A színésznő szívesen számol be mindennapjairól Instagram oldalán, ő egy tökéletes képet osztott meg követőivel az ominózus strandolásról. Főzőtudását is szívesen megmutatja közönségének, legutóbb éppen bolognai spagettit készített.