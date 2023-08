Szexi fotósorozat készült Elvis Presley unokájáról, Riley Keough-ról, aki már közel 40 filmben és sorozatban szerepelt, idén Emmy-díjra is jelölték a Daisy Jones and the Sixért. A színésznőt korábban is láthattuk már meztelenül, most pedig a Vanity Fair címlapján pózol kevés ruhában – miközben a belső képeken félmeztelenül is megjelenik. Nézze meg lapozható Instagram-bejegyzését a friss fotósorozatról!