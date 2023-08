Egy durva jelenetsor, gyakorlatilag nemi erőszak kísérlete után kirúgták az egyik szereplőt a Below Deck Down Under című realitysorozatból.

Durva vége lett egy bulinak a Below Deck egyik spin-offjában, a Below Deck Down Underben, amely az ausztrál partoknál játszódik egy luxushajón, a személyzet mindennapjait mutatja be reality formájában.

A legutóbbi epizódban azt láthatták a nézők, hogy a Luke nevű fedélzetmester meztelenül bemászott a Margot nevű stewardess ágyába – amivel főleg az volt a gond, hogy a nő közben öntudatlan állapotban feküdt, annyira berúgott előtte.

Margot egy barátnője még időben értesítette a kapitányt, aki azonnal ki is rúgta Luke-ot – ahogy egy másik szereplőt, Laurát is, aki "nem megfelelően" reagált a kialakult helyzetre.