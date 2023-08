Palvin Barbara hosszas titkolózás után árulta el, hogy valóban megkérte a kezét Dylan Sprouse, a vallomás után nagyjából egy hónappal meg is tartották az esküvőt. A magyar modell akkor egy interjúban azt mondta, hogy mindenképp Magyarországon szeretné megtartani az esküvőt a szülei és családja miatt. Így a vőlegény családja érkezett hazánkba a nagy napra, hogy együtt ünnepeljék meg a szerelmesek nagy napját.

A nyilvánosságra hozott fotók alapján valóban minden a hagyományok szerint történt, Palvin Barbinak menyecskeruhája is volt és menyecsketáncot is jártak az új asszonnyal. Mivel a ruhának nincs angol megfelelője, ezért a modell a fotók alatt is menyecskeruhaként hivatkozott rá, majd elmagyarázta ez mit is jelent a magyar tradíciók szerint.

Most a jegygyűrűkről tett közzé egy bejegyzést, melyet az egyik legnevesebb ékszergyártó cégnél választottak ki. Palvin Barbara most megmutatta, hogy milyen darabokat választottak, ehhez pedig ismét írt egy pár sort a magyar tradíciókról és azt is elmondta, hogy ő aszerint viseli az ujján a karikagyűrűjét.

Elhozzuk a magyar hagyományokat Tiffanyhoz is. Tudtad, hogy a magyarok a jegygyűrűt a jobb kezükön viselik? Ne is törődjetek vele, de én úgy fogom!" - írta az ékszerészetben készült fotóik mellé Palvin Barbara, aki egyúttal köszönetet is mondott a cégnek.

A fotó alatt rengetegen írták, hogy náluk is ez a hagyomány, azaz jobb kézre kerül a karikagyűrű, az eljegyzési pedig balra, de ez nem mindenkinél ilyen természetes, ugyanis az angolok, az írek és a franciák bal kézre húzzák a jegygyűrűket.

