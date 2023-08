"Sokszor küzdök, bepánikolok attól, hogy úgy alakult az életünk, hogy egyedüli szülő vagyok Emma életében, hogy én vagyok az, akinek el kell majd indítania az úton, tőlem függ az értékrendje, a jövője. Ugyanakkor megnyugtat, hogy van egy pótapukája a kislányomnak" - mesélte Mazsi.

Ha születésnapi ajándékról van szó, Mazsi azt mondja, jobban szeret adni, és valójában a legnagyobb ajándék számára nem más, mint az a feltétel nélküli szeretet, amit Emmától kap és az a minőségi idő, amit a szeretteivel tölthet.

Megállítanám az időt, a legcukibb időszakába lépett a kislányom! Amikor érzi, hogy feszültebb vagyok, odajön, két kézzel megfogja az arcom, és azt mondja: „Anya!" Leírhatatlan érzés!" - mondta.

Jól érezzük magunkat a Balatonon, mindent nagyon élvez, ami a vízzel kapcsolatos, főleg pancsizni imád, de kezet és fogat mosni is szeret. Tervezünk még egy horvátországi nyaralást; oda én is gyakran jártam gyerekoromban, most a lányom életében is megismétlődnek ezek a helyek és élmények – mesélte boldogan.

Mazsi amikor csak teheti, összeköti a kellemest a hasznossal, így a mostani nyaralás alatt bevállalt egy vízparti divatfotózást is.