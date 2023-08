Sokaknak feltűnt, hogy a legutóbbi családi nyaralásra az egész Schobert család elutazott, lányuk, Lara kivételével. Rubint Réka a kérdésekre csak annyit mondott, hogy lányának dolga akadt, ezért nem ment velük, de valószínűbb, hogy új párjával kettesben szervezett programot, ugyanis egyre komolyabbra fordulnak közöttük a dolgok. Most először beszélt arról Schobert Lara, hogy milyen az új kapcsolata és milyen terveik vannak a jövőre nézve.

Schobert Larának korábban volt már komoly kapcsolata, sőt, külföldre is költözött a pájra kedvéért, de nem sokkal később véget is ért a szerelem. A lány azóta otthon él a családi házban, de újra tervezi, hogy külön költözik, ugyanis egyre jobban igényli a saját életet.

A hétköznapokban mindent én fizetek magamnak. Egyébként félig-meddig már összeköltöztünk a barátommal, a legtöbb időmet most nála töltöm

- mondta Schobert Lara azzal kapcsoaltban, hogy anyagilag már függetlenedett a szüleitől, sőt, már tíz évvel idősebb focista párjával is összeköltözött. Persze néha még hazatér a családi otthonba, de leginkább teljesen független szeretne lenni, saját otthonnal.

Ha esetleg úgy alakulna – bár remélem, minden ilyen jó marad vele –, előbb-utóbb akkor is keresnék magamnak lakást, és önállóan élnék, de megnyugtató érzés, hogy anyáék bármikor tárt karokkal fogadnak - fűzte hozzá Schobert Lara, aki most még többet nem szeretett volna elárulni párjáról és magánéletükről, de annyit elárult, hogy most nagyon boldogok.

A fiatal lány számára most a legfontosabb a felnőtté válás, hogy le tudjon válni szüleiről, erre koncentrál.

Imádom a családom, de már nem vagyok gyerek. Ahogyan minden felnőtt, én is igénylem a magánszférát. Fontos számomra a saját kis birodalmam" - mondta Schoberték legidősebb lánya, aki úgy tűnik, hogy tényleg édesanyja nyomdokaiba lép, ugyanis edzőnek tanul, hamarosan vizsgázik, szeptembertől pedig már felkérésekre jár órát tartani, mint Rubint Réka.