Budapest belvárosában egy egészen különleges szalon nyílt meg egy hónapja.

Európa első és egyetlen testrelaxációs, körmökkel végzett kezelése az, amit mi nyújtunk. Hosszú körmeinkkel vakarjuk a pácienseinket, ennek rengeteg pozitív hatása van: segít felfrissülni, regenerálódni, vérnyomást csökkenti, erősíti az immunrendszert, csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét is. 0-99 éves korig mindenkinek ajánljuk ezt a fajta szolgáltatást: babáknak, terhes nőknek, üzletembereknek, sportolóknak. A páciens fejénél kezdjük a kezelést, akupresszúrás pontokat érintve, ennek hatására egy mély relaxáció kezdődik meg az illető testében, nyugalomérzés tölti el azt" – mondja az Origónak Kalmár Paulina, a Scratch&Joy Body Relax Stúdió alapítója.

"A feszültség százszázalékosan oldódik, a túlfeszült izmok ellazulnak, energiával töltődnek fel. A kezelés fokozza a véráramlást miközben boldogsághormont is felszabadít, ezáltal a páciens elégedettebbnek érzi magát" – tette hozzá. Hogy honnan jött az ötlet, arra már édesanyja, Pálfiné Paulina válaszolt.

A fiam 12 éves korában mondta először, hogy szeretne egy ilyen szalont nyitni. Ahogy megszülettek a gyerekeim, a nagymamák vigyáztak rájuk. Amikor sírtak, anyukám ölbe vette őket, és a kis körmeivel kapargatta a fejbőrüket, hátukat, ettől ők álomba szenderültek. A mai napig a fiam 19 évesen az ölébe fekszik és kéri a mamát, hogy kaparja és ettől még mindig képes elaludni. Mindig azt szerette volna, hogy mutassuk meg ezt a csodálatos érzést a világnak" – mondta a Scratch&Joy Body Relax Stúdió másik alapítója.

Pálfiné Paulina hangsúlyozta, hogy eddig akik igénybe vették a szolgáltatásukat, azok közül mindenkire teljesen más, pozitív hatással volt a kezelés: volt, aki ellazult és elaludt, másnak javult a hangulata és enyhült a fejfájása, egy hölgynek a vérnyomása lejjebb ment, illetve sokkal jobb lett a közérzete.

„A legnagyobb melegben például bejött egy 40 év körüli üzletember, mondta, hogy olvasott rólunk, és eldöntötte, hogy ebédidőben kipróbálja a szolgáltatásunkat, nagyon tetszett neki, illetve koncentrációjavulásról és felgyorsult agyműködésről számolt be. Amikor megnyitottuk a szalont, nem az volt csak a célunk, hogy legyen egy szalon, ahol naponta harminc vendéget tudunk kiszolgálni, hanem franchise rendszerben is gondolkodtunk. Már vannak is érdeklődők, befektetők, akik szívesen csinálnák ezt az üzletet világszerte. Minden adott a terveinkhez, nem csak Magyarországon, hanem Európában is levédettük a tevékenységet" – mondta.