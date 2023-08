1993. augusztus 19-én lépett be az első Sziget látogató, az akkor még Diáksziget néven indult rendezvényre, ahol 200 koncert, 80 film, 40 színházi előadás volt a programon az egy hét együttlét alatt, és amire összesen 43 ezer, főképp magyar látogató volt kíváncsi. 2018-ban már 565 ezer létogatót vonzott a Sziget, köztük rengeteg külföldit. Augusztus 10-én startol az idei Sziget, alább pár adat a fesztiválról.

Az első óta eltelt 30 év, a Szigetet már régóta Európa legjobb fesztiváljai közt tartják számon, de látogatók a világ több mint 100 országából érkeznek ilyenkor Budapestre, akár még a 18.000 km-re lévő Új-Zélandról is. Azért a legnagyobb piac még mindig Magyarország, ahonnan a Szigetre belépők száma az összes látogató közel felét teszi ki. A Szigeten pedig idén több mint 50 programhelyszín közül válogathatunk, ahol a nemzetközi felhozatalban 62 ország művészei lépnek fel különböző műfajokban és majd' 200 magyar résztvevőt is láthatunk a változatos helyszíneken.

Három hét alatt épül fel a 76 hektáron elterülő Szabadság Szigete, melynek napi befogadóképessége 90 ezer ember, a fesztiválon dolgozókkal és a látogatókkal együtt, ezzel a Sziget az ország kb. 10. legnagyobb városává válik erre a 6 napra. Ehhez mérten úgy alakítják ki a szolgáltatásokat, hogy az kényelmesen ellássa az ittlévőket. Van mintegy 100 éttermi vendéglátó egység, változatos ételkínálattal, a hazai ízek mellett idén még bővebb nemzetközi konyhával és különböző vega, vegán és mentes ételekkel. A Sziget területén lévő „food court"-ok úgy lettek kialakítva, hogy bárki, 150 méteres körzetben találjon megfelelő kínálatot magának. Az ételt árusító egységekben található lesz ún. „budget food" 2.500 forintos áron és általában a vendéglátás árait úgy határozták meg, hogy ne legyen drágább, mint a fővárosban található hasonló kínálat.

A vendégélményt fokozzák a Szigeten kialakított VIP helyszínek, melynek élménye tavalytól a látogatók számára is elérhető. A megvásárolható VIP jegyek egyszerre 4 VIP-szektorba is belépést engednek, amiket a Nagyszínpad, a Mastercard FreeDome, a Ticketswap Colosseum és a Samasung Party Aréna mellett alakítanak ki.

Felépül egy városközpont, információs ponttal, ügyfélszolgálattal és panaszirodával. A Szigeten van csomag- és értékmegőrző, talált tárgyak osztálya, több helyen ATM automata, pénzváltó, kerékpármegőrző és számtalan egyéb kényelmi szolgáltatás. A fesztivál készpénzmentes övezet, fizetni saját bankkártyával vagy a feltöltött karszalaggal lehet, ez utóbbit akár online vagy készpénzzel és bankkártyával a helyszínen is fel lehet tölteni, ehhez igazodva a fennmaradt összeget vagy online automatikusan visszautalják, a készpénzes feltöltések maradékösszegét pedig a több ponton is felállított visszaváltó helyeken lehet visszakérni.

A Szigeten több kemping is áll a fesztiválozók szolgálatára, különböző szintű szolgáltatásokkal és figyelmet fordítva a kerekesszékkel érkezőkre is, a higiénés szolgáltatásokat és akadálymentesítést is szem előtt tartva, szerte a Szigeten.

