Valaki paprikaspray-vel fújt le jó pár nézőt Travis Scott koncertjén a Circus Maximusban, egy 14 éves fiú pedig akkor sérült meg, amikor leesett egy magasabb falról – írja a TMZ.

A fellépés során összesen hatvanan szorultak orvosi segítségre, de még így sem volt olyan súlyos a helyzet, mint Scott 2021-es koncertjén, ahol tíz ember meghalt.

A mostani fellépés mindenesetre a környéken lakóknak is gondot okozott, többen földrengésre gyanakodtak, és voltak, akik nemcsak a közösségi médiában adtak ennek hangot, de a rendőrséget, a tűzoltókat is hívták – pedig csak annyi történt, hogy az egész tömeg ugrált, főleg, amikor vendégként Kanye West is megjelent a színpadon.

A történtek hatására a Circus Maximus igazgatója bejelentette, hogy ezentúl csak opera- vagy balettelőadásokat lehet majd tartani az ókori épület romjai között.