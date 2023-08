Delhusa Gjont a tévében látta fiatal párja, a műsor után kezdtek levelezni. Fannival két évvel később az énekes egyik győri fellépése után találkoztak személyesen, és azonnal megvolt köztük a kémia. Később pedig jött minden magától, olyannyira, hogy most már majdnem tíz éve együtt vannak.

Fanni azonban még mindig csak 26 éves, így felmerül a kérdés, hogy – mint fiatal nő – előbb-utóbb szeretne-e férjhez menni és gyereket vállalni.

"Én is egészen mostanáig abban az évszázadok óta meglévő társadalmi elvárásban gondolkodtam, hogy házasság, gyerek... amit illik követni. Én is végigmentem ezen az úton, most viszont azt látom,hogy a mai fiatalok közül sokan már másféleképpen tervezik a jövőt. Lehet, hogy a házasság elavult intézmény, nem tudom, de azt gondolom, az, hogy van egy papír a kezünkben arról, hogy szeretjük egymást, hogy összetartozunk, nem erősebb kötelék, mint a szeretetből, szerelemből vállalt önkéntes kötelék.

Hetvenévesen papírok nélkül is állítom, soha életemben nem voltam még ilyen szerelmes. Szerelem, mondom, pedig amit egymás iránt érzünk, ami minket összeköt Fannival, az ennél sokkal több

– mondta a Story magazinnak Delhusa.

Kiváló egészségnek örvend, és ötvenévesnek sem érzi magát, már ami az életkedvét illeti, ám az apaságtól már tart ilyen korban.